Polscy pracownicy należą do najbardziej zmęczonych i zestresowanych w Europie
Polscy pracownicy należą dziś do najbardziej zmęczonych i zestresowanych w całej Europie wynika z najnowszego badania "Puls BHP 2025" zrealizowanego na zlecenie EU-OSHA. Aż 59% osób pracujących w Polsce deklaruje ogólne zmęczenie, a 41% stres, depresję lub lęk.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (41)
@ENDRIU444: pewnie facet dobrze gada widząc jak niska jest automatyzacja i inwestycje w roboty przemysłowe gdzie w wielu firmach jedyną automatyzacją jaką szef widzie da się zrobić to kupno ekspres do kawy z dotykowym ekranem.
@Gigamesh: Indie są w G20. My się dopiero staramy