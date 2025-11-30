Bo są przeciążeni robotą. Powodów jest kilka dwa są moim zdaniem najważniejsze: kierownicy w Polsce to pomyłka w sumie mało którego nazwałbym kierownikiem większość to dozorcy niewolników. Drugi powód to taki, że większość firm to podwykonawcy zachodnich firm, które robią coś u nas tylko dlatego że jest taniej i można sobie optymalizować koszty. Przykład z jednej firm: w państwie X dane obowiązki przypadały na 3 inżynierów w Polsce tą samą pracę musi Pokaż całość