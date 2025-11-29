Dąb był pomnikiem przyrody jedynie przez dwa tygodnie.
Dąb przez dwa tygodnie, na początku 2024 roku, był pomnikiem przyrody. Wojewoda unieważnił jednak uchwałę rady miasta, a deweloper, który buduje tuż obok blok przyciął - zwisające nad jego działką - konary. Zapłacił za to ponad 13 tysięcy złotych kary.lipson
A ile zapłacił wojewodzie?
Łatwo jest powiedzieć deweloper, żeby nie przyznać się do zbiorowej porażki.
W PRL mieli właśnie jakichś kułaków czy prywaciarzy,, na których zawsze można było zrzucić winę jednocześnie wybielając władze.
Nie wiadomo czy się śmiać czy płakać.
Dev kupił działkę i dostał pozwolenia jak nie było żadnego pomnika.
Mieszkańcom włączył się syndrom banana i chcieli sposobem 'na drzewo' przeszkodzić w budowie.
Ten koleś coś czuje?
Przecież on wygląda jak kukła, jak tęczowy produkt marketingowy xD