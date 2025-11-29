No i co w związku z tym że przyciął gałęzie jakiegoś tam drzewa? za co ta kara? podczas pożarów miliony drzew w ciągu dnia są spalane, ba nawet nie podczas pożarów a po prostu wycina sie je z lasu i spala w piecu xD o co szum? to tylko zwykła roślina, wytnie sie to urośnie nowa.