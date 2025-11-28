Wykluczenie komunikacyjne dotyczy aż 15 milionów Polaków
Brak dostępu do transportu publicznego to problem, który dotyka niemal 40% Polaków.SilesianPill
Przecież nam cały czas wkładają, że wszędzie rowerem dojedziesz (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Przy moich poglądach to mi może social score nie pozwolić.
@Zaklad_Gospodarki_Odpadami: niech debili szukają u siebie. Ja mam podobnie, może nie 5 godzin ale 1,5 do 2 komunikacją miejską a do 0,5 h samochodem. Jeśli nie ma korków albo w nocy to samochodem przelecę przy zielonej fali w 20 minut.
Tłumaczył mechanizm systemowego wykluczania transportu kolejowego.
Wystarczyło zmienić o 15 minut rozkład jazdy by ludzie nie docierali z okolicy miast do pracy i szkół.
I zaczynali jeździć autami, autobusami lub czymkolwiek na ropę.
I tak dla zysków petrochemii i dostawcy ropy ( Rosja) nagle transport kolejowy zaczną kolapsować.
Były nierentowne bo ludzie nie używali go z powodu zobowiązań czasowo
@pinochet: w UK kolej pasażerska to patologia niczym służba zdrowia w USA. Może i zarabia ale bardziej opłaca się złapać samolot z Londynu do Berlina a potem z Berlina do Glasgow niż pokonywać tą trasę koleją. Wyjdzie taniej i jeszcze zwiedzimy Berlin.
@ksiak: Podstawowy problem to sensowna infrastruktura do obsługi bo zamówić od hoc taksówkę to jedno. Problem jest jak chcesz tym ograć X osób które chcą się dostać do roboty i wrócić.
Mieszkańcy musieliby wprowadzić w aplikacji gdzie mieszkają i w jakich godzinach chcą wyjechać z domu albo dostać się do najbliższego miasta wojewódzkiego i algorytm by liczył jak ich wszystkich zebrać żeby
Dużo lepszym wykorzystaniem środków na wsiach jest organizacja mini-busów z przejazdami zamawianymi na żądanie lub w najbardziej skrajnych przypadkach refundacja kosztów taksówek w określonych warunkach.
Przeciętnemu mieszkańcowi wiochy komunikacją miejską nie jest do niczego potrzebna, bo komfortowo porusza się autem.
Polityka powinna się skupić tutaj na osobach <18 roku życia i ewentualnie
Problem polega na tym, że miejsca zamieszkania są bardzo rozproszone. Powinniśmy dążyć do tego, by ludzie skupiali się w większych grupach. Tymczasem zaproponowane rozwiązanie z taksówkami odsuwa istotę problemu na bok
W moim powiatowym nie da się dojechać autobusem (choćby z przesiadkami) do wojewódzkiego....czy nawet gdziekolwiek bo dworzec zlikwidowano kilkanaście lat temu. Do najbliższego dworca pkp mam 80km. Oczywiście nie muszę dodawać, że nie ma tu żadnych autobusów miejskich. Na wioskach ludzie na zmianę podwożą dzieci sąsiadom do szkoły i tak się żyje powoli w tym kraju
Aha. Centralna Polska A.D. 2025
PKS upadł... A później prywaciarz dał cenę 8zl.
... I też upadł.
#truestory z moich okolic