Dużym problemem jest to w tym kraju nie ma ujednoliconych stref przemysłowych a jak już są to zakłady są na zadupiu i w dodatku nie na kupie tylko poodalane od siebie po pół kilometra zamiast jeden obok drugiego. Dodatkowo brak zagospodarowania przestrzennego, wystarczy zobaczyć jak zbite są osiedla domów jednorodzinnych na zachodzie a jak w Polsce nie da się w takich miejscach puścić sensownej komunikacji.