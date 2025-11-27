Agnieszka Maciąg nie żyje. Gwiazda miała 56 lat
Agnieszka Maciąg nie żyje. O śmierci polskiej gwiazdy, modelki, pisarki i dziennikarki telewizyjnej, poinformował jej mąjacom
Komentarze (78)
A tak po za tym racja.
@QuickCharger: gorzej jak dożyjesz do emerytury i dostaniesz 1800 brutto emerytury. Wtedy będziesz pluł sobie w brodę, że nic nie oszczędzałeś i będziesz narzekał na rząd, że nic nie daje emerytom.
Dobrze, że ja się w ogóle nie starzeję, a te wszystkie choroby, to oczywiście wyleczę, jak zmienię dietę, zacznę biegać ... Będzie tylko lepiej.
Jak ugryzie będzie trumna.
Bo rak to nie jest taki nieborak - to wredna, złośliwa, mordercza k---a, która zrobi wszystko, żeby Cię tylko zabić.
Co nie przeszkadzało jej palić i chlać (nie pić tylko chlać) na potęgę.
Tak samo jak każda uczestniczka w wyborach miss jest za ochroną przyrody ale nie zrezygnuje z wakacji kilka razy w roku, lakieru do paznokci, stylizacji włosów aerozolami i makijażu.