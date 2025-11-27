Mimo, że przez swoje życie zrobiła dużo na wielu polach chyba nigdy nie była jakoś w mainstreamie przynajmniej przez ostatnie lata? Ale to nie ma zupełnie znaczenia bo jak sama się spełniała i czuła, że to co robi przynosi jej satysfakcję to opinie innych są mało istotne. Bo tak trzeba żyć - robić swoje i nie patrzyć się co ludzie mówią bo ludzie zawsze będą mówić ¯\(ツ)/¯