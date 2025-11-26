Politycy wreszcie to ogarnęli. Przynajmniej w UK
jak np: Łódź
@Zielonka021124: akurat problem "hindusi wciagaja innych hindusow niezaleznie od kompetencji" jest zauwazalny na calym swiecie w kazdym typie pracy jesli chodzi o IT
Praca zdalna szybko weryfikuje czy manager potrafi zarządzać zespołem czy po prostu spychał wszystko na podwładnych
@Matuusuu: nie tylko w Polsce. Pracowalem dla firmy w DE, gdzie home office to byly 2 (DWA) dni w miesiacu (nie kolo siebie), i CPO, ktory byl szefem developerow, mowil, ze on lubi patrzec, jak stoimy po tablica, mamy burze mozgow, pozniej napijemy sie kawki i jest taki team building ;)
dopiero covid sprawil, ze zaczelismy robic
@inflacja_biedaku: jak 5% ludzi na swiecie ma auto dojedża do pracy autem to max
Niestety korpo idą w przeciwnym kierunku i dążą
Gdyby ludzie faktycznie pracowali to nie byłoby problemu z HO.
Problem jest taki, że niestety większość w czasie pracy robi sobie zakupy, opiekuje się dziećmi, gotuje posiłki albo sprząta dom zamiast skupić się na obowiązkach.
Oczywiście każdy kto był na HO będzie wmawiał że on jest akurat produktywny i nie leci w ciula.
nie da się pracować w takich warunkach