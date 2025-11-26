W Polsce CEOs o mentalności nadzorcy folwarcznego nigdy nie pozwolą na pracę zdalną. U mojego prezesa kołchozu, powroty z HO do biur, to jest od dłuższego czasu temat numer 1, którym niezdrowo się podnieca. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że bez pracowników w biurze, wśród których mogą się przechadzać i patrzeć czy aby wystarczająco energicznie klikają w komputer, ich stanowisko nie ma większego sensu. Już dawno odkryłem, że 90% CEOs to ludzie Pokaż całość