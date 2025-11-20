Krzyk uratował ją przed gwałcicielem. Koszmar na przystanku
Do 15 lat więzienia grozi mężczyźnie, który odpowie za próbę gwałtu na warszawskiej Białołęce. 37-latek wciągnął kobietę za przystanek autobusowy i tam chciał ją skrzywdzić. 37-latek odpowie za usiłowanie zgwałcenia. Grozi mu do 15 lat więzienia. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
Na takie ścierwa jak on resocjalizacja nie działa, tylko szubienica albo dożywotni obóz pracy.
Polska to taki kraj z kartonu, że nawet RMF uznaje areszt śledczy jako karę.
Można domniemywać, że 99,9999% gwałcicieli to mężczyźni, a większość więzień to hotele dla mężczyzn, których wszyscy muszą utrzymywać.
- trudniej o wandalizm
- 1 i 2 także trudniej oddać w odpowienim dla danej czynności skupieniu,
- trudniej kogoś zgwałcić,
- trudniej zostać niezauważonym gdy się zasłabnie,
- trudniej być żulem,