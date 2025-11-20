Teraz idzie zima i raczej będą tematy kosztów ogrzewania. Ale za pół roku znowu będzie lato i wróci temat betonozy i szklanych przystanków. No właśnie mamy odpowiedź, dlaczego przystanki komunikacji miejskiej są przeźroczyste:

- trudniej o wandalizm

- 1 i 2 także trudniej oddać w odpowienim dla danej czynności skupieniu,

- trudniej kogoś zgwałcić,

- trudniej zostać niezauważonym gdy się zasłabnie,

- trudniej być żulem, Pokaż całość