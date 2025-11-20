Microsoft opracował narzędzia do uruchamiania modeli CUDA na GPU AMD
Microsoft stworzył zestaw narzędzi pozwalających na uruchamianie modeli napisanych w CUDA, czyli technologii nVidii, na kartach graficznych AMD.koziolek666
Komentarze (36)
Ten ruch pozwali w pipelinach odpalić pewne obliczenia z wykorzystaniem całego zasobu w racka bez podzialu obliczen na inne urzadzenia.
@K_R_S: W kiju (Korean Industry Journal ) aktualnie pracują nad technologią okulistyczną "kij ci w oko".
Problemem nigdy nie były możliwości techniczne ale licencje Nvidia.
Jak Microsoft napisze sobie samemu jakieś rozwiązanie, które będzie uruchamiało AI na ziemniaku w termomixie, ale zewnętrznie udawało CUDA - to se to zrobią
XD
@jakub-dolega: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Także można pomarzyć.
Ogólnie to rozważam zamiast NV RTX 5090 kupić AMD R9700.
@Kartoffelpanzerkampfwagen: https://www.youtube.com/watch?v=tHI2LyNX3ls
W grach bez upscalingu AMD RX 9070 XT jest tylko 5% wolniejszy niż RTX 5070 Ti (średnia z 55 gier), a różnica w cenie MSRP to 150 dolarów na korzyść AMD.