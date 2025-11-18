Bezrobocie idzie do góry nie dlatego, że nie ma pracy, ale dlatego, że coraz więcej ludzi dostali minimalną, niezależnie czy jest to kochłoz na 3 zmiany, gdzie przychodzi się do domu kompletnie zmęczonym, czy jako cieć gdzie połowę pracy się śpi. Socjale też robią robotę. Znam 3 osoby, które pracują na czarno bo nie opłaca im się mieć umowy, gdyż stracą zapomogi itd.