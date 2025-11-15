Gillette Nazwało Mężczyzn Toksycznymi i Usunęło 172 000 Komentarzy
172 tysiące komentarzy znikające z dnia na dzień. W tle marka, która postanowiła wychowywać swoich klientów. Sprawa Gillette zaczyna się jak kampania z misją, a kończy, jak podręcznikowy przykład oderwanego od rzeczywistości marketingu, który próbował narzucić nową definicję męskości.PixelNomad
https://wykop.pl/link/5070531/gillette-notuje-strate-5-24-mld-usd-po-emisji-kontrowersyjnych-reklam
Albo tryb #teoriespiskowe #zydkrecikorba
Od pewnego pułapu nie ma znaczenia ile masz miliardów na koncie, co tam strata jak można kręcić.
Gillette notuje stratę 5,24 mld USD po emisji kontrowersyjnych reklam
@Radaka: Witaj w klubie. Na wakacjach jak byłem to poszedłem nawet do innego sklepu. Naziolstwa wspierał nie będę. Tym bardziej naziolstwa które robi swoje produkty rękami dzieci-niewolników a później się przyp*la do facetów bo grillują i piją p--o :D
To mniej by mnie zniesmaczył program o wychowywaniu dzieci prowadzony przez trynkiewicza.
Ja jak ostatnio byłem w domu rodzinnym i nie miałem za bardzo wyjścia musiałem użyć Gillette po latach to wrażenie jak bym smarował się płynnym plastikiem xd
@GeraltRedhammer
Chodzi o przesuwanie okna Overtona.
Po kryzysie w 2008 w USA pojawiły sięruchy krytykujące korporacje, bogaczy i system finansowy. Na lewicy był ruch 99% na prawicy tea party.
Wielkie korpo chętnie więc inwestują pieniądze żebyśmy kłócili się o to czy baba może mieć pindola a nie o to czy nie powinniśmy ich mocniej kontolować.
@ramirezvaca: Jaguar chciał zmienić target. Z facetów którzy chcą sobie "wydłużyć" wacka czy przynależeć do wąskiego grona męskich wygrywów... na pensjonariuszy zakładów psychiatrycznych płci wszelakiej. I z wierzchu to wyglądało na dobry pomysł bo zamiast targetować jedną płeć masz dostęp do 1872187 różnych płci na całym spektrum.
Tylko chyba znowu jakaś niespełniona feministka za to się wzięła i nie
Firma, sprzedająca głównie produkty dla mężczyzn obraża swoich klientów.
Róbcie tak dalej ( ͡º ͜ʖ͡º)