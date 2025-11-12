Strażak może narażać życie za parę groszy ale lekarz za 100k zł to nie bardzo
Więc jak tego typu wypowiedzi mają się do wynagrodzeń strażaków-ratowników PSP oraz ekwiwalentow ratownikow-ochotnikow OSP czy ratowników medycznych i innych sluzb ratunkowych, którzy ratując zdrowie i życie ludzkie narażają niejednokrotnie swoje i też podlegają odpowiedzialności karnej?PIAN--A_A--KTYWNA
Nie wierz bzdurom, że lekarzy jest za mało. Lekarze są i chcą pracować w publicznym systemie. To system publiczny nakłada takie limity.
Po to mają być środki. Pensje? Pensje najwięcej kosztuje pięlegniarki. Przy czym nie wykonują połowę rzeczy zgodnie ze swoim uprawnieniami....
...
@recznik_z_ikei: Uważasz, że praca w warunkach, gdzie przez złą organizację pracy, złe warunki pracy możesz zaszkodzić Pacjentowi to powinna być norma? No właśnie nie. Dla mnie pieniądze nie są tak ważne jak warunki pracy i możliwości pomocy pacjentowi.
Większość ofert na SOR za kwoty 25k+ są związane z pracami w warunkach gdzie ryzyko szkodzenia pacjentowi jest duże. Realne