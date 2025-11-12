Bezczelność i buta tego typa jest przerażająca. Strażacy, Policjanci, Żołnierze, Ratownicy Medyczni i inni pracują za śmieszne pieniądze, a mają dużo większe zagrożenie życia i zdrowia oraz ryzyko bycia ciąganym po sądach. Czekam z niecierpliwością, aż się w końcu wezmą za tą kastę lekarską.