Kryzys psychiczny wśród Polaków. Najczęściej cierpią trzydziestolatkowie
Ciekawe czemu trzydziestolatkowie! Czyżby ceny nieruchów miały w tym swój udział?MakiawelicznyAltruista
- #
- #
- #
- #
- #
- 124
- Odpowiedz
Ciekawe czemu trzydziestolatkowie! Czyżby ceny nieruchów miały w tym swój udział?MakiawelicznyAltruista
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (124)
najlepsze
Po jakimś czasie następuje akceptacja, chodzisz do roboty, jakieś piwko wieczorem wypijesz, pooglądasz telewizor i jakoś życie przeminie.
Ja jestem już wrakiem od tych wszystkich odpowiedzi przy tablicy, egzaminów, komisji wojskowych, badań lekarskich, wizyt w urzędach i o-------i od przełożonych.
-więszką ujnię na rynku pracy
-większe formalne wymagania do każdej w miarę sensownej roboty zwiększającej próg wejścia
-jeszcze więcej social mediów i durnych artykułów dla witaminek, co by wiedziały, że są jeszcze więcej warte niż dotychczas, żeby stawiały jeszcze większe wymagania
-jeszcze trudniej osiągalne mieszkania
-jeszcze więcej imigrantów konkurujących z Tobą o edukację/pracę/mieszkanie/kobiety/dostęp do lekarzy
Żadne pieniądze, ani psyn ani kot nie da tyle endorfin co uśmiechnięte kochające dziecko które Cię ściska jak Cię widzi, uśmiecha się na Twój widok
Polecam :)
@tomas7: i to jest właśnie problem, że po pierwsze wciska się ludziom że związek nie jest ważny. Dwa, internet i media zrobiły dziewczętom i kobietom wodę z mózgu. Gdybym ja miał teraz 17-20 lat, to przy swoim wzroście nie miał kontaktów z płciom przeciwną pewnie do końca życia a co dopiero jak ja udany związek. Jest mi bardzo żal chłopaków i młodych mężczyzn,