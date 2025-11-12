W wieku 30+ lat zdajesz już sobie sprawę, że ci w życiu nie wyszło. Twoi znajomi którym się udało zarabiają po kilkanaście i kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, a Ty nie i nic się już w tej sprawie nie zmieni.



Po jakimś czasie następuje akceptacja, chodzisz do roboty, jakieś piwko wieczorem wypijesz, pooglądasz telewizor i jakoś życie przeminie.