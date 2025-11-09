Ledwo co wyprzedzamy zbankrutowaną Grecję
Komentarze (123)
najlepsze
Zwykłym obywatelom wydłużyli czas oczekiwania do lekarzy, podnieśli ceny najmu czy ograniczyli miejsca w przedszkolachi innych placówkach użyteczności publicznej. Janusze biznesu jedynie korzystają z taniej siły roboczej, bo na rynek pracownika też niekorzystnie wpłynęli. 800 plus - program który miał ratować dzietność wśród Polaków okazał się słabym programem, rozszerzenie go o obcy naród to jakieś nieporozumienie.
@Nudel1306: Przypominam, że w Grecji nie było 45 lat komunizmu
@Detached: Tak. Tylko zapomniałeś dodać, że w Grecji 45 lat komunizmu nie było.
ZARAZ NIE BĘDZIE CO DO GARA WŁOŻYĆ TO SIĘ MOŻE OBUDZĄ PO 20 LATACH POPISIORSTWA.