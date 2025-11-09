Chuligański wybryk nieobyczajny
Policja nie dojechała do zgłoszenia? Nikogo nie interesuje zastawiony chodnik? Wystarczy, że napiszesz coś flamastrem zmywalnym na szybie samochodu - przyjadą w 30 minut! Kolejna dawka bezczelności kierujących i wtórujących im służb, które nie dostrzegają prawdziwego problemu. Chcesz wesprzeć moją dmaria_kiribati
Komentarze (117)
@lobo: zwykły buc. Tutaj trafił na gościa co potrafił się wybronić, zwykłego przeciętniaka by wystraszył artykułami z d--y.
Niby tych policjantów szkolą z deeskalacji agresji, ale wystarczyło, że Konfitura nie przyjął postawy potulnego baranka i najbardziej nabuzowanym typem na filmiku stał się sam policjant xd Widać po mowie ciała jak go nosi.
Zamiast na spokojnie rozeznać się w sytuacji to wparował już z konkretnym
@mch0588: to akurat był ten co potrafił pisać
https://praca.policja.pl/pwp/informacje/38758,jak-zostac-policjantem.html
Jest idiotyczny systemowy problem który sprawia, że nielegalne parkowanie się opłaca. Mandat za wykroczenie według prawa musi być wystawiony na sprawcę wykroczenia a nie na właściciela pojazdu. Procedura wystawiania mandatu jest nieskuteczna, czasochłonna i dziurwa bo wystarczy podać fikcyjne dane sprawcy bez adresu lub olać list od SM i sprawa upada...
W tym samym czasie ZDM skutecznie i automatycznie wystawia kary dla właścicieli pojazdów którzy np. zapomnieli przedłużyć bilet
@kocham-pati-3: nie jest zbyt trudne, tylko oni sami tak parkują (polecam na youtube wizytę Szymona Nieradki ze Stop Cham Szczecin w parlamencie, gdzie jeden mądry pan z rządu przyznaje się że sam tak parkuje bo LUDZIE MUSZĄ GDZIEŚ STAWAĆ)
Ktoś pisze zmywalnym mazakiem po aucie - real shit
@Lisek_Chrystusek: choćby nawet miał to być 1 grosz to warto kamerkowych atencjuszy ścigać, żeby nie czuli się bezkarnymi szeryfami
Pewnie tez klasycznie, dla kierowcy buraka poszło pouczenie bez żadnego wpisu do systemu, potem taki wrócić do domu będzie się chwalił innym burakom jak to policja dobrze działa i ze w sumie to można parkować gdzie się chce bo się za to konsekwencji nie
Swoja drogą, czy istnieje możliwość wysłania skargi na tego typu zachowania policji, jeżeli nie byłem na miejscu, a zobaczyłem tylko film w internecie?
@mvmxks: istnieje.
Skargę rozpatrzy komendant, który ci odpisze, że wszystko jest w przypadku, i że to twoja wina bo coś tam (tu wstawić dowolny pretekst jaki sobie wymyśla).
U mnie to było, że nie odebrałem telefonu. Słownie: raz. O tym, że jest jeszcze droga listowna, i że jak chcą to znają adres, bo żeby mi wysłać umorzenie w ciągu trzech
1) nie zna przepisów prawa,
2) nie zna stosownych pojęć
3) eskaluje sytuację i z pozycji władzy podchodzi do zwykłego obywatela,
4) techniki interwencji najwidoczniej zaliczył na ocenę mierną
Po obejrzeniu tego materiału odnoszę wrażenie, że to jest ten przysłowiowy policjant, którego w szkole gnębili i teraz za wszelką cenę próbuję pokazać swoją wartość krzykiem i brakiem wiedzy. Całkowita kompromitacja.