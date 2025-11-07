Anestezjolog: "Nasz najmłodszy dawca narządów miał zaledwie dwa miesiące"
Rodzice zmarłego dziecka dziękowali mi z uśmiechem... że część jego życia będzie trwać w innych dzieciach. Zadzwonił lekarz z Oddziału Intensywnej Terapii w szpitalu, w którym pracuję, z informacją, że pojawiło się dziecko spełniające kryteria do pobrania narządów. Jest ono po wypadku.gheost1410
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
"Siedmiomiesięczny Mikołaj – bohater jednego z naszych tekstów – na serce czekał 10 miesięcy. "
Hmm...?
Ludzie przestali zgadzać sie na oddawanie narządów bo polityk chcial zgarnąć w sondażach kilka punktów procentowych wiecej