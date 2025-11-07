Rodzice zmarłego dziecka dziękowali mi z uśmiechem... że część jego życia będzie trwać w innych dzieciach. Zadzwonił lekarz z Oddziału Intensywnej Terapii w szpitalu, w którym pracuję, z informacją, że pojawiło się dziecko spełniające kryteria do pobrania narządów. Jest ono po wypadku.