Przypomina mi to starą historię gdzie Valve znudzone skargami użytkowników na ping które nie miały pokrycia w rzeczywistości zaczęli po prostu odejmować od wartości ~30ms.



Zrobili to bo gracze narzekali ze netcode jest zły, że gra laguje itp i wiedzieli że to bullshit. Więc tylko zmienili wartość nie zmieniając niczego innego. No i co się stało? Gracze zaczęli się cieszyć, dziękować za zmiany mówiąc że gra działa dużo lepiej.



Tak to jest z