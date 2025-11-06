Kraków w obliczu masowych zwolnień w korporacjach
Najbardziej dotkniętą zwolnieniami jest branża IT, a także osoby związane z obsługą klienta i księgowi.BlackpillMonster
- #
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Najbardziej dotkniętą zwolnieniami jest branża IT, a także osoby związane z obsługą klienta i księgowi.BlackpillMonster
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (77)
najlepsze
p------e to jest
Z drugiej strony mi nie
Zobaczymy jak bezrobocie faktycznie urosnie, bo na razie to wyglada tylko na bicie piany. A ten artykul bez konkretow to mozna sobie wsadzic w dupe.
1. Migracja do Indii, zwolnienia
2. Jednak chujnia
3. Powrót na zachód, rekrutacje
Teraz chyba doszli do wniosku, że skoro hindus sam nie daje rady to może hindus + GPT da?
Nie wiem, tak sobie gdybam.