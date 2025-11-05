Ciekawe jaka była motywacja pana Jacka - chciał sobie zarezerwować wygodne godziny ładowania chyba, więc zrobił grafik... tak mi się wydaje.

No i nie mniej ciekawe jest co pan Jacek robił, jak ktoś się podłączył bez powiadomienia go? Pan Jacek monitorował punkt ładowania i "wypraszał" człowieka czy jak?

Ciekawe kim jest pan Jacek, ile ma lat i jakie wykształcenie.

Tyle pytań...