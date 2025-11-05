Jacek EV doczekał się pierwszego artykułu o nim.
Ta ładowarka jest publiczna i darmowa. Znalazł się jednak jej samozwańczy właściciel. "Zarządca" prowadzi grafik ładowania. Osoby, które nie chcą się do niego dostosować, są przepędzane. Pan Jacek jednak ewidentnie przelicytował.Darius_
Komentarze (200)
No i nie mniej ciekawe jest co pan Jacek robił, jak ktoś się podłączył bez powiadomienia go? Pan Jacek monitorował punkt ładowania i "wypraszał" człowieka czy jak?
Ciekawe kim jest pan Jacek, ile ma lat i jakie wykształcenie.
Tyle pytań...
@LudzieToDebile: Nie, po prostu dużej części tych wszystkich idiotów się po prostu coś miesza w głowach i myślą, że są kimś.
@Vraagno: pewnie, za darmo nalałbym za 500zł, w tym czasie spacerowałbym i jeździłbym rowerem - ekologicznie!
Piszesz projekt o dofinansowanie, dostajesz pieniądze i przez określoną ilość czasu spełniasz warunki - później likwidujesz ładowarkę i dzierżawisz firmie która Ci płaci - win-win. Tutaj jeszcze o tyle dobrze że ta ładowarka działa, widziałem miejsca gdzie postawili ładowarkę i nawet jej nie podłączyli - lub podłączona była tylko do odbioru, bo później była wiecznie albo wyłączona, albo miała kartkę "awaria". ¯\(ツ)/¯
@TwojaStaraTanczyMambe: typowe...
Ciekawe czy @JacekEV tworzy listy oczekujacych na publiczne miejsca parkingowe w okolicy? :D
Dzieki bogu sa normalni ludzie ktorzy potrafili zareagowac jak karaluchy zaczely sobie roscic prawo do publicznej ladowarki.
Pozatym typie co ty p--------z o informacji o ktorej ktos odjedzie, do tego nie jest potrzebna zadna lista jaka tu zostala stworzona. Nalezysz do tej bandy karaluchow czy ocb ze
@spidero: to taka mela na ryj dla plebsu, Janusz już zarobił na dotacji do elektryka 40k, wziął KPO na jacht, teraz darmowa ładowarka a pierwszy drze ryja o 500+ i i wzrost minimalnej.
2. Oszczędzaj na ładowaniu marnując czas na ustalaniu grafików i wykłócaniu się kto będzie ładował się w ładowarce bezpłatnej a kto nie.
Wiecie, pierwsza działka zawsze jest za darmo
@misiozaur: chyba że się ma powiązania, to można i więcej działeczek zgarnąć ( ͡º ͜ʖ͡º)