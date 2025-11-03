Wynajął swój dom, by mieć na leki i życie został z niczym. To już kolejna akcja
"72-letni pan Ryszard, by podreperować budżet, wynajął dom rodzinie z dziećmi, a sam zamieszkał w altanie na działce obok. Najemcy odłączyli właścicielowi prąd i wodę, sprowadzili zwierzęta. Nie płacą i nie chcą się wyprowadzić."paramedix
I dostaną mieszkanie, a nie ruinę rozwaloną przez patusów.
@Mirek007: ciekawe czy 800+ dostają
Za to na pewno spadłyby ceny najmu
Podatek
Wynajmujący nie ma prawa odciąć mediów najemcom, nawet jeśli nie płacą rachunków. Inaczej sąd i wyrok, wszystko prędziutko. Jak to wiec możliwe, że najemca odciął wodę wynajmującemu i nic?
nie rozumiesz że gośc robi to SPECJALNIE żeby udręczyć tego co wynajął taki ma motyw, tak wybiera itd
@geronimo80: Tą samą logiką powinniśmy oddać Polskę ruskim bez jednego wystrzału? ( ͡º ͜ʖ͡º)