A co wy chcecie wprowadzić prawo aby chroniło właściciela? No tak nie można wtedy lidzie by zaczęli wynajmować mieszkania a tych jest ponad milion i ceny mieszkań by spadły no a to nie jest w interesie posłów i deweloperów jak mieszkania potrafią drożeć rok do roku o 20% znajdźcie mi taką lokatę