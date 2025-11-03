[Wideo] Motocyklista wjechał prosto w pieszego pomimo dożywotniego zakazu
Motocyklista, omijając samochód, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, z impetem potrącił pieszego, co zarejestrowała kamera wideorejestratora. Mężczyzna kierujący motocyklem miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Motocyklista próbował pieszo uciec z miejsca zdarzenia. Został ujętyokoboji
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 88
- Odpowiedz
Komentarze (88)
najlepsze
1. Zapłacić olbrzymią grzywnę.
2. Spędzić wiele lat w więzieniu.
A zreszta co by to dalo jak i tak polowa tych zjebow jezdzi bez prawka na kat. A
Zreszta o czym tu mowic, tu nie
ludzie którzy zapierd*lają na zlot przez miasto 100 km/h z małym dzieciakiem przyklejonym do pleców, i na miejscu wszyscy obecni zamiast opierd*lić to zbijają piątki że taka zajeb*sta akcja
w prasie "branżowej" artykuł o tym że jazda między autami stojącymi w korku
@Miszczu_wszystkiego:
Jeżdżę na moto od jakichś 40 lat prawie i w 100% podpisuję się pod tym, co napisałeś. Nigdy nie byłem członkiem jakiejkolwiek motocyklowej "społeczności", bo to zawsze były bandy zjebów z kompleksami.
@Kudlaty777: Ustawodawca wierzył, że sędziowie mają rozum i godność człowieka, więc zostawił im wolną rękę a ci oczywiście postanowili udowodnić jak bardzo w dupie mają bezpieczeństwo nas wszystkich.