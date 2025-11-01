Ukraińców w Polsce ubywa. Polityczne rozgrywki zniechęcają do pobytu w Polsce
Duża część obywateli Ukrainy, ze względu na niepewność związaną z politycznymi decyzjami postanowiła opuścić Polskę. Ci, którzy zostają, szukają pracy, aby utrzymać prawo do legalnego pobytu i 800 plus.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
Komentarze (71)
najlepsze
Ojojoooj czy to nie zbyt brutalne? Jeszcze pani Holland nowy film zrobi...
@eSUBA94: parafrazując. Lepsze Polskie g---o w polu, niźli fiołki w Neapolu. Polski nierób na socjalu jest Polskim mierobem w swojej ojczyźnie a jego przodkowie walczyli o nią a nie mordowali jego obywateli widłami.
I nie wyjeżdżaj z pierdami typu co trzeba, co powinno się, że agencje pracy, że politycy itd.
Realia są jakie są. Wyjeżdżają ci, to na ich miejsce od razu wjeżdżają dziady z Bangladeszu, Pakistanu czy innego obsrajestanu
@zimonmol: patrząc po komentarzach na FB to polacy wolą być zalani przez hindusów i ciapatych niż przyjąć 100 ukraińców uciekających przed wojną... no trudno
@lshxhx-uegdbhxh: A co innego mieliby zrobić? To samo bym zrobił mieszkając w obcym kraju w razie wybuchu wojny.
- jak trzeba ich bronić to to są tacy sami ludzie jak każdy inny Polak, nie można na nich patrzeć inaczej tylko dlatego, że mają inne pochodzenie
- ale w drugą stronę, jeśli chodzi o ich zobowiązania, to przecież logiczne, że nie można niczego oczekiwać, przecież oni tylko tu zarobić przyjechali i to jest dla nich obcy kraj
Za pomocą tego
@p-jerzy: narodowiec po prostu potrzebuje wroga żeby wyładować na kimś swoje frustracje życiowe
mam koleżankę z Ukrainy i rzeczywiście przyznaje, że ktoś ją regularnie atakuje słownie za pochodzenie
@hhhijuaaaa: no fajnie by było. Ja też mam dużo życzeń, ale gadajmy o realiach.
Ściąganie ludzi przez pracodawców i agencje pracy trwa i bedzie trwało w najlepsze.
A podmianka narodowości już trwa od jakiegoś czasu. U mnie w mieście Ukraińców wywiało (nie wnikam dlaczego), w ich miejsce wpadają ludzie z Ameryki Południowej, z tego, co kojarzę to
Ale w Londynie mozesz nie znac nawet slowa po angielsku i miec spoko zycie.
Sa cale enklawy Rumunow, Bulgarow czy Albanczykow.
Totalny bełkot.
Każdy Ukrainiec, z którym rozmawiałem mówi, że wyjeżdża na zachód, ponieważ w Polsce jest za drogie utrzymanie i mieszkanie.
Każdy jeden.