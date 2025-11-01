Hity

tygodnia

Wyrzucał śmieci, a po zwróceniu uwagi staranował auto
3568
Dość tej chorej zmiany czasu, tylko czas letni!
2492
Amstaff rzucił się na dziecko. Prokuratura umorzyła śledztwo
2308
11-latka złamała kręgosłup na sali zabaw podczas przyjęcia urodzinowego
1979
Pożegnanie w "Jeden z dziesięciu". Po kilkunastu latach
1747

