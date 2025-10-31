BMW wyprzedza na czołówkę, a kierujący Seatem, wpada w poślizg
BMW wyprzedza na czołówkę, a kierujący Seatem, wpada w poślizg. Po opanowaniu sytuacji , rusza w pogoń za uciekającym BMW. 31.10.2025 Głogów okolice cmentarza. DW292stopchamteam
Komentarze (45)
najlepsze
@Rustyyyy: i co w tym dziwnego? malo to "wielki janusz" dostal w------l od 18latka? Januszom sie wydaje, ze jak są starsi i więksi to potrafią sie bić. Nic bardziej mylnego. Im większy, tym mocniej upada na ziemię.
Podoba mi się też reakcja wszystkich na drodze. Koleś z Seata ogarną gacie i wszyscy mu z drogi zjeżdżali żeby typo dogonił i obił ryj typa z BMW.
@g500: (ꖘ‸ꖘ)
gdzie ty tam widzisz leona? to stara ibiza
