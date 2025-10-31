Przez 27 lat nie wychodziła z domu. 42-latka potwierdza: nie zmuszano mnie
Pani Mirella ze Świętochłowic (Śląskie), która przez 27 lat nie wychodziła z mieszkania, została ponownie przesłuchana. RMF FM ustalił w chorzowskiej prokuraturze, że kobieta miała potwierdzić, iż nie była przetrzymywana w domu i nie stosowano wobec niej siły.Poludnik20
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Już nie mówiąc o ranach na ciele i kołtunie z włosów.
Dobrze że córce chyba krzywdy nie zrobili. Choć godzenie się na to żeby nie wychodziła z domu tak długo samo w sobie jest krzywdą.
ze zbiórki pomagam somsiadów. zebrali 60k.
@epoch_9000: W sensie, że somsiedzi zebrali 60k? Dobrze rozumiem? Jeśli tak to ciekawe na co zostaną wydane pieniążki. XD Tutaj to akcja dla prokuratury za wyłudzenie pieniędzy. Albo przekazanie całości hajsu kobiecie i jej rodzinie, albo prokurator.
Oczywiście słyszałeś o czyms takim jak Syndrom Stockholmski?