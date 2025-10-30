Akurat tych co w tym roku n------i kapusty i teraz płaczą, że im nie idzie, to mi nie szkoda. Tamten rok był turbotrudny dla uprawy kapusty, przez co ta dobrze płaciła, bo było jej mało. Oczywistym było, że zasrane "skoczki" wezmą i nasadzą w tym sezonie kapuchy, mimo że niektórzy z nich nigdy jej nie uprawiali. Takie tumany tylko zaniżają cenę tym, którzy kapustę na co dzień uprawiają. Niech giną.