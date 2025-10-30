Polskę zalewa kapusta z Macedonii Północnej. Rolnicy apelują o reakcję
Producenci kapusty w Polsce narzekają na niskie ceny w skupach, a także brak popytu. Do tego import do naszego kraju w ostatnim czasie wzrósł. Tylko od stycznia do sierpnia 2025 r. wyniósł 24,4 tys. ton - głównie z Macedonii Północnej. Nastrojów nie poprawiła ostatnia deklaracja resortu rolnictwa.VoxClamantisInDeserto
@milosz-chmielewski: Zobacz sobie ile było afer np. w sprawie malin z Ukrainy. Możemy kontrolować gotowy produkt, ale Ukraina nie musi stosować się do norm przechowywania i nawożenia na swoim terytorium. Tego już kontrola nie wykaże. Przypomnę ,że
Niech w ramach konsensusu przebadają każdy transport pod względem ilości pestycydów dozwolonych w UE
@AliveUntilWeDie: Ta papryka wygląda nie na syf a na taką która zbyt długo leży
Edit: dobra, mamy jeszcze krowy i mleko
https://x.com/pola_app/status/1984344015492509874
Komentarz usunięty przez moderatora