Chorwacja przywraca przymusową służbę wojskową. Tylko dla mężczyzn.
Parlament Chorwacji przyjął w piątek nowelizację ustawy o obronności, na mocy której przywrócona zostanie obowiązkowa służba wojskowa dla mężczyzn po 18 roku życia. Służba potrwa dwa miesiące.sildenafil
Komentarze (131)
najlepsze
Te same prawa, ale mniej obowiązków dla kobiet - oto feminizm w praktyce. Bo prawo do decydowania o swoim ciele i życiu nie jest dla mężczyzn.
https://img.joemonster.org/mg/albums/012020/main_15feminizm_te_musi_mie_swoje_granice.jpg
nie no, one uwazaja ze to czesc kultury i naturalna rola mezczyzny w spoleczenstwie - bycie rozerwanym przez pocisk
ale powiedz cos o roli kobiety albo jej prawie do decydowania o wlasnym ciele to cie zagryza
mezczyzni nic nie zrobia, jeszcze jeden z drugim spermiarzem beda blokowac reszte bo facet ma miec trudniej, byc meski i niech nie narzeka
O kobiety walczą kobiety i mężczyźni, o mężczyzn walczą ewentualnie tylko mężczyzni. Organizacje prokobiece są mocno wspierane przez kobiety jak i mężczyzn. A że w demokracji każdy głos na formalnie taką samą wartość, to liczby są tu najważniejsze, które oczywiście zawsze będą na korzyść kobiet w tym wypadku. Czyli będzie coraz gorzej dla mężczyzn. Matematyka jest tu brutalna.
Bo feministki protestuja kiedy im to na reke
Pytanie - czemu faceci nie protestuja o rowne prawa?
Problem miedzy innymi w tym ze kobiety w takiej sytuacji walczyly by o dowalenie facetom, mielibysmy strajki, marsze...
mezczyzni nic nie zrobia, jeszcze jeden z drugim spermiarzem beda blokowac reszte tekstami ze facet ma miec gorzej a narzekaja tylko cioty i sieroty
@3mortis: Bo dużo osób nie wie, że w feminizmie nie chodzi o równość. Na czyją rzecz działają jest w nazwie, tylko niestety wielu daje się nabrać na marketing i nie widzi czegoś tak oczywistego.
Równość to egalitaryzm.
@ChciwyASasin: Równość dla kobiet czopku. Feministki nie będą walczyć o prawa mężczyzn, takie z nich cioty?
Czyli równouprawnienie będzie mężczyzn trochę kosztować, fajnie tam mają