Duzo osob pisze "a czemu feministki nie protestuja o rownosc"

Bo feministki protestuja kiedy im to na reke



Pytanie - czemu faceci nie protestuja o rowne prawa?

Problem miedzy innymi w tym ze kobiety w takiej sytuacji walczyly by o dowalenie facetom, mielibysmy strajki, marsze...



mezczyzni nic nie zrobia, jeszcze jeden z drugim spermiarzem beda blokowac reszte tekstami ze facet ma miec gorzej a narzekaja tylko cioty i sieroty