Chińczycy ogrywają UE. Kolejna marka musiała im zapłacić
UE w 2025r limit emisji CO2 93,6 g/km Każdy producent, którego sprzedane w tym roku samochody średnio przekroczą ten pułap, będzie musiał zapłacić 95 euro za każdy gram przekroczenia za każdy samochód. Firmy mogą się łączyć w konsorcja więc wszyscy łączą się z chińskimi producentami i im płacąkonkarne
I ta Mazda czy Nissan to skąd są? xD
Mercedes to inna bajka, bo oni nie łączą się tylko dla emisji, ich współpraca jest bardziej złożona, bo są wspólnymi udziałowcami.
Przecież to zapłaci konsument ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
a u nas i20 z silnikiem 1.0 za 93tys/zł i rozleci się po 100tys km
EUROKOMUNA
@deafpool: nie bezimienni komuniści tylko konkretne partie, na które nie powinniśmy więcej głosować.