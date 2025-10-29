No to już jest duża afera, bo projekt flagowy. Tylko ile jest takich zamiecionych pod dywan na poziomie gmin gdzie koledzy burmistrza wykupują za grosze działki, które mają zaraz być przekształcone.

Wszędzie jest taka patologia, że aż się odechciewa uczciwie te podatki płacić, bo w tym kraju najwidoczniej tylko na przekrętach się można sensownych pieniędzy dorobić.