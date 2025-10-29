Zwrot w sprawie działaki pod CPK: KOWR wzywa nabywcę do zwrotu działki
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wzywa nabywcę do pilnego zwrotu działki przewidzianej pod budowę torów prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Działka ma zostać odzyskana na podstawie umowy sprzedaży i aktu notarialnego, na mocy których została sprzedana biznesmenowi.ZobaczLink
@Nooser gdzieś mi się to rzuciło w oczy przy okazji innych znalezisk. Wiem, że CPK z KOWR się kopali ale wydaje się że raczej wcześniej by coś takiego wypłynęło gdyby to urzędnik albo ktoś zaangażowany chciał być uczciwy.
Swoją drogą jak można tak kłamać,że ktoś nie miał świadomości ze ta działka jest potrzebna dla CPK.
1/3 słynnego lotniskowego airportcity dla kolesiów rolników-deweloperów
Wszędzie jest taka patologia, że aż się odechciewa uczciwie te podatki płacić, bo w tym kraju najwidoczniej tylko na przekrętach się można sensownych pieniędzy dorobić.
Tak kiedyś
Kupił za 20 i teraz warta 400
Gdyby kupił za 200 warta 400 to nawet byśmy o tym nie usłyszeli.