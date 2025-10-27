Piszę o tym od dawna tylko TOP 5 i ich ''obważanki -sypialnie'' lub max do 30km od TOP5 ale dobrze skomunikowane np kolejką miejską, cała reszte to będzie masakra jak również pod katem budżetu gmin z powodu braku ludzi/firm i lokalnych podatków co wiąże się ze znacznym pogorszeniem jakości życia tam i inwestycjami bo nawet kasy nie starczy na bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury.

Jak ktoś kupuje teraz mieszkanie na kredyt np Pokaż całość