Mieszkania za grosze? Eksperci wieszczą pogrom cen nieruchomości
Zdaniem ekspertów sporą zmianę na rynku mieszkaniowym spowoduje kryzys demograficzny. Za dwie dekady będziemy krajem milionów pustostanów sprzedawanych nawet za symbolicznego złotegoPIAN--A_A--KTYWNA
Większość mieszka w wielkim mieście bo musi, albo przez pracę, albo przez naukę, albo bo tak wyszło.
Populacje miast będą przeklętą mieszanką Mumbaju, Manili, i Mogadiszu, rynek nieruchomości się nie zawali, a Polacy którzy w kończących się dobrych czasach nie dorobili się będą z napływową ludnością walczyć o zasoby.
https://wykop.pl/link/7816473/koalicja-15x-nie-zwalnia-z-wydawaniem-wiz-pracowniczych
Koalicja 15X nie zwalnia z wydawaniem wiz pracowniczych.
Jak ktoś kupuje teraz mieszkanie na kredyt np
Do tej pory też mi się tak wydawało, ale skoro tak twierdzą eksperci, to znaczy że nieruchomości bedą dalej drożeć ( ಠ_ಠ)
Dla funduszy to jest całkiem sensualna strategia.