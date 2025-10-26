Ta szczepionka nowej generacji powstrzymuje do 88 proc. agresywnych nowotworów
Przełomowa szczepionka opracowana na Uniwersytecie Massachusetts Amherst, wykorzystująca nanocząsteczki, blokuje aż 88% przypadków najbardziej agresywnych nowotworów, takich jak czerniak, rak trzustki czy potrójnie ujemny rak p----i, zapewniając długotrwałą odporność i zero przerzutów. Testy przeprosub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
@tomasheswuite: Za 10 lat będzie za $200 a po 25 latach,jak pojawią generyki, to będą po $0,20. --> tak wiem: "Powiedz to tym, którzy w tym czasie umrą na te nowotwory".
Wiele jest podobieństw (ʘ‿ʘ)
@chlopiec_kucyk: A człowiek to nie zwierzę, tylko roślina.