Polacy masowo składają wnioski o warunki zabudowy. Trwa walka z czasem
Od połowy 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego. Za opóźnienia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy grozi kara do 500 zł dziennie. Właściciele nieruchomości obawiają się, że po zmianach nie wszędzie będzie można budować domy.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
Za każdym razem, od lat. K*rwa, jak ma być dobrze, skoro ciągle trzeba się spieszyć nim urzędas coś znów UREGULUJE...
Nic z tego artykułu się nie dowiem
Za zadośćuczynieniem, ale jednak bez oglądania się na stworzony w ostatnich dekadach p--------k przestrzenny.
Poza tym są już gminny w polsce które latem miały gotowe plamy ogólne ale zostały odrzucone przez wojewodów za niezgodność z konstytucją
@toszamono: gminy w Polsce, nieuku.
@toszamono: plany, nieuku.
A po za tym jest to bardzo dobra zmiana, należy ukrócić budowanie byle gdzie, jak ktoś chce budować się pod lasem to niech się buduje ale bez prądu, wody, kanalizacji, internetu i generalnie wszystkiego.
BTW złożyłem wniosek o WZ na część działki rolnej rodziców, nwm jakieś 1/4 i na mapie zaznaczyłem dom i obszar który mnie interesuje i teraz pytanko. Czy jak będę miał WZ i zrobię potem
@pavlo0: te (bo warunki zabudowy) WZ będą nieważne, nieuku.
Jeśli mówisz o wyłączeniu z produkcji rolnej to możesz to zrobić na podstawie wz.
Wz nie skorygujesz, trzeba o nowe występować
Wz wydane do końca 2025 są bezterminowe i będzie można po nowym roku się budować posiadając decyzję