To tylko jedna z przyczyn bo ostatnio nawet robili badania, gdzie zaburzenie flory bakteryjnej w jelitach również może skutkować depresją. Badania sugerowały, że nie optymalna flora bakteryjna utrzymująca się od kilku miesięcy do roku już powoduje stany depresyjne. Więc oprócz aspektów społecznych, psychicznych jednak bardzo istotne jest podstawowe funkcjonowanie organizmu. To skomplikowana układanka tysięcy pewnie elementów.