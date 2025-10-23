Stres, zaburzony cukier w mózgu, a w wyniku depresja: to przełomowe odkrycie
Naukowcy z koreańskiego IBS właśnie odkryli, że nie tylko niedobór serotoniny powoduje depresję. Zaburzone pod wpływem chronicznego stresu łańcuchy cukrowe białka w mózgu mają również wpływ na rozwój choroby.Bobito
No i jakoś lekarze nie wyjdą i nie powiedzą żebyśmy przestali chodzić do pracy bo stres ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ady2733
https://neurosciencenews.com/sugar-chain-depression-29767/
https://newatlas.com/mental-health/brain-sugars-depression/
https://medicalxpress.com/news/2025-10-tiny-sugars-brain-disrupt-emotional.html