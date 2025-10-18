Po co komu szef? Logitech chce zastąpić ludzi w zarządach robotami
Dyrektor generalna Logitech, Hanneke Faber, wzbudziła kontrowersje swoimi pomysłami na przyszłość technologii. Zaproponowała eksperyment udział botów sztucznej inteligencji w posiedzeniach zarządów, a w dalszej perspektywie nawet całkowite zastąpienie ludzkich decydentów przez algorytmy.FredOnizuka
Komentarze (27)
najlepsze
@koral_koloru_koralowego: No to się zdecyduj czy chcesz transparentności czy AI
Są duże korporacje, które nie wykorzystują takich modeli jako wsparcie?