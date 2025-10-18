Pomysł ciekawy, ale budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Jeśli algorytm zacznie podejmować realne decyzje biznesowe, to kto poniesie za nie odpowiedzialność? Firma, która go wdrożyła? Twórcy modelu, którzy go wytrenowali? A może ktoś będzie próbował przypisać winę samej sztucznej inteligencji? Obecne prawo nie przewiduje sytuacji, w której decyzję podejmuje podmiot nieludzki, ale wywołuje ona realne konsekwencje finansowe czy prawne. Bez jasnych regulacji takie eksperymenty to igranie z ogniem.