Wykorzystali głos youtubera do kanału AI. "Niebezpieczny precedens"
Jednemu z twórców Podcastu Wojenne Historie Norbertowi Bączykowi skradziono głos, który wykorzystano przy użyciu sztucznej inteligencji. To niebezpieczny precedens - tłumaczy youtuber.Wirtualnemedia_pl
Zęby chociaż to były materiały które ludzie wrzucają na ich portal, serwis, usługi ale nie. To po prostu ukradzione dane z internetu.
@dziacha: Edukacji tak ale edukacja nie polega na tym że wykorzystujesz 1:1 czyjeś materiały, materiały objęte prawem autorskim itd.
Jak to jest: AI może kopiować głos, prace graficzne, cale teksty i używać jak chce a ty pisząc pracę magisterską, licencjacką czy inną jesteś sprawdzany na plagiat to o czym
#pdk
AI wykorzystujace istniejace dziela zeby wyprodukowac swoje = zlo
Czlowiek poznajacy przerozne dziela i tworzacy wlasne = normalna rzecz
Jasne ze czlowiek dodaje do tego jakies przezycia spoza poznawanych dziel, swoje uczucia, to co mu sie w zyciu przytrafilo itp
ALE samo popatrzenie na cudze dzielo i narysowanie czegos "w tym stylu" to praktyka powszechna i granica pomiedzy tym a AI jest juz bardzo cienka.
Historia zna już takie przypadki. I pokazuje, że trzeba się dostosować albo zginąć.
Możemy założyć zrzutkę na nowy głos dla tego panu!