Kto się boi jawności cen transakcyjnych mieszkań? Głosy sprzeciwu bez sensu.
Powiaty osiągają średnio 1820 zł miesięcznie dochodów z opłat rejestru RCN mimo tego wpływają głosy że brak opłat wpłynie na powiaty - w jaki sposób ma to zrujnować budżet powiatu? Projekt przeszedł jednogłośnie przez Sejm ale lobbing dalej walczy.janeknocny
Typowy f-----m. Jak zawsze. Jednych trzeba zmuszać do udostępniania danych, innych do zbierania pieniędzy, system generuje tylko straty i wszyscy się żrą bo nikomu nie pasuje.
@bossssob: 1800 zł zostawia 5 osób, które korzystają zawodowo z tych danych. To teraz pomyśl jaką infrastrukturę techniczną trzeba zapewnić, żeby te dane ssało 50 tys. botów, bo takie będzie oblężenie i kto ma za to zapłacić. Te systemy, na których obecnie to stoi, nie dadzą rady. Sam deweloperuch padł po 2 godzinach...