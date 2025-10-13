Ratownik medyczny: większość wyjazdów to "zasługa" alkoholu
- Te wyjazdy weekendowe, gdzie dochodzi do obrażeń ciała, są spowodowane w większości nadużywaniem alkoholu. Zdarzenia drogowe, gdzie mamy potencjalnych pacjentów, którzy kierują pojazdami pod wpływem alkoholu. I oczywiście jakieś rozboje, bijatyki, domowe awanturyfreedomseeker
Komentarze (145)
najlepsze
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
ciekawe przez kogo i jaki temat zastępczy jest w tym samym czasie przyklepywany ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Maly_Jasio: Z 80% ceny wódki to podatki i akcyza więc o jakiej darmowej pomocy piszesz?