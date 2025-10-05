Wyludnianie Polski wschodniej postępuje w szybkim tempie
Wśród gmin o najwyższym przewidywanym spadku ludności dominują gminy położone w województwach podlaskim i lubelskim. Warto zwrócić uwagę, że aż dziewięć spośród dziesięciu gmin o najwyższym prognozowanym spadku ludności do 2030 r. znajduje się w tych dwóch województwach.SilesianPill
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 204
- Odpowiedz
Komentarze (204)
najlepsze
Ale trzeba tutaj dodać jedną ważną rzecz - otóż obecnie brakuje ponad 1 milion kobiet stanu wolnego (polecam poszperać - singli jest około 5,2mln, natomiast singielek około 4,1mln - co oznacza, że ponad 1 milion mężczyzn nie ma szans na partnerkę). I czy się to komuś podoba czy nie, jedyną nadzieją na ratunek jest to, aby zmienić
to mżonka, ludzie którzy mogą mieć zdalniak to są w większości absolwenci uczelni wyższych, czyli byli mieszkańcy tych miast przez lata, mają już tam siatkę społeczną. Jak się wyprowadzają "na wieś" to tak żeby móc w 30 minut dojechać do miasta.
@Zanzazaar:
Jak chcesz robić cokolwiek innego to trzeba ruszyć tyłek
@Silence369: A jaka ma być ta polityka? Państwo ma pompować pieniądze publiczne w tworzenie miejsc pracy na prowincji, żeby przestała się wyludniać? A co jeśli ci powiem, że to wyludnianie nie jest spowodowane tylko brakiem miejsc pracy? I że zbudowanie lotniska w Radomiu nie sprawi magiczne, że zaczną tam przylatywać wielkie samoloty
Chłop myśli, przecież ja mam kredyt 1900 zł (w mieszkaniu, gdzie jego była żona ma nowego gacha zgodnie z prawem a on nie ma nic!!)
Skąd ja wezmę 2 tysiące alimentów
Czemu się żona ze mną nie dzieli plus 800?
no i mamy najniższą krajową
Wieś i szeroko rozumiana prowincja w Polsce zwyczajnie są przeludnione, nie oferują perspektyw na cokolwiek i ludzie podejmują naturalną decyzję aby wyjechać tam gdzie są perspektywy czyli większe ośrodki miejskie. Ściana Wschodnia wiecznie jest
@dbanel: nie rozumiesz. Piramida demograficzna zaczyna stawać na głowie, wyludnianie się to znak że jest coraz mniej młodych (a coraz więcej starych). Nasz system ekonomiczny nie jest na to przygotowany. Sam spadek liczby ludności to nie jest najgorsze co nas czeka
Będzie coraz więcej imigrantów. W powiatowych jest ich pełno, a dekadę temu zobaczyć czarnego to był łut szczęścia.