Odkąd Polska pokonała dyktaturę PRL, polscy rolnicy każdego roku mają "zły rok" i żądają od Rządu pieniędzy na pokrycie strat. Albo jest nadprodukcja - i ceny spadają, albo jest nieurodzaj, i ceny rosną. W każdym przypadku rolnicy protestują. I zawsze dostają to czego chcą. To tak samo, jak z polskimi górnikami. Nieważne, czy węgiel jest potrzebny czy nie. Co roku dostają dodatkowe i więcej pieniędzy! W Polsce trzeba być albo górnikiem, albo Pokaż całość