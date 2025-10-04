Nadprodukcja ziemniaków, rolnicy błagają o pomoc
Według wstępnych szacunków GUS w tym roku produkcja ziemniaków wzrosła rdr o 15 proc. i przekroczyła 6,8 mln ton. Zdaniem rolników tegoroczne dobre zbiory spowodowały nadprodukcję i duży spadek cen skupu. Producenci ziemniaków ponoszą straty i proszą resort rolnictwa o pomoc.marekrz
- #
- #
- #
- #
- 96
- Odpowiedz
Komentarze (96)
najlepsze
@ortalionowy: akurat na chipsy idą specjalne gatunki ziemniaków, a rolnicy którzy to produkują mają kontrakty na odbiór podpisane pewnie jeszcze w zimę...
Górnicy to samo - kopalnie miliardy strat, zyski mniejsze niż koszty, więc podatnik ma dopłacić.
Nosz kulwa mać!
@jacobsan1985: Szanowny Pan raczy żartować :) A gdzie tu związki, kierownictwo, budynki zarządu, limuzyny, śmigłowce, zagraniczne wojaże w celu nawiązania kontaktów i poszerzania horyzontów, płace przedstawicieli, managerów, działu IT, księgowości, działu kadr, działu promocji, itp, itd.
Toż to zarobić nie idzie :D
Urodzaj - rolniki błagają o odszkodowania i dotacje.
XD
Tak.
Czego nie rozumiesz?
I dla tych ziemniaków Rosja lada dzień zajmie Polskę.
@dawid-sielenzak: Możemy Białoruś ostrzelać ich własną bronią.
bo spirytus, może stać i stać, można sprzedać :)
Można by tu przypisać formę gry na giełdzie, trudno określić w 100% jaki plon przeniesie zysk w przyszłym sezonie. Rolnicy tak jak jdgi, odpowiadają całym swoim majątkiem, mogą "popłynąć" tak samo jak Janusz Kowalski.
To już nie jest zwykłe gospodarstwo rolne, lecz duży, dobrze wspierany przez państwo biznes.
Jeszcze w tym roku ruszają wypłaty dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawie roślin oleistych.
Uwaga: 2200 zł/ha. Twój wujek nie bez powodu nie przekracza 300 ha, ponieważ pomoc zazwyczaj obejmuje gospodarstwa do tego limitu hektarów.