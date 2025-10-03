AI nie zabiera nam pracy (jeszcze). A firmy, które się tym zasłaniają, kłamią
Wpływ AI na dzisiejszy rynek pracy ma charakter spekulatywny, a nie rzeczywisty policzyła grupa badaczy Uniwersytetu Yale. Trendy (w tym zwolnienia), które obserwujemy dziś, zaczęły się jeszcze przed premierą ChataGPT. A mniejsza liczba ofert dla młodych? Wynika z pandemicznego boomu na pracę w ITmaxicololo
121
Tak samo z prostymi grafikami. AI już wskoczyło na poziom w którym wygeneruje poprawnie praktycznie wszystkie
Największy problem z AI teraz to kwestia praw autorskich. Co z tego że dostanę tekst jak nie wiem czy to nie jest zbitek treści np z innych blogow? Albo z grafiką - przecież te inspiracje są de facto często kradzieżą. Ja nie ufam tu AI bo w przypadku treści nie raz mi dało imho zbyt dużą inspirację a coraz trudniej to też weryfikować bo np niszowe strony
Nie opiera się na LLM a sieci neuronowe są szeroko wykorzystywane od lat w biznesie tylko że to są zwykłe wyspecjalizowane algorytmy.
@tellet: No tutaj to jest trochę bardziej złożone niż excel ale fakt że modele LLM kierują się statystyką i udzielają najbardziej prawdopodobnej odpowiedzi na dane
Wysokie stopy procentowe = Łatwa kasa nie jest dostępna = Nowe projekty się nie otwierają = Ciężej z pracą
Prędzej hindus zabierze mi pracę niż AI
A no pojawiły się samochody. I cała branża zniknęła.
AI nie zastąpi na razie wszystkich bo po prostu obecna technologia na to nie pozwala. Ale realia są takie że wiele zadań przeszło na AI.
Ale
Edit:
O mam -> https://youtu.be/e-Ecodxn5m4