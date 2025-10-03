To już ponad 6 lat gdy usłyszałem że AI zaraz zabierze mi pracę i nadal tego nie zrobiło. Jedyne co się od tego czasu zmieniło to to że AI stało się całkiem fajnym narzędziem w pracy. Czasem przyśpiesza mi pracę a czasem jedynie pomaga ale nigdy nie zrobiła 100% pracy za mnie (a czasem wciska mi swoje halucynacje marnując mi czas xD).



Prędzej hindus zabierze mi pracę niż AI