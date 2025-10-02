O 57% spadną opłaty przesyłowe za energię w Niemczech. Radykalny ruch
Cztery największe niemieckie firmy, niemieccy operatorzy systemów przesyłowych, ogłosiły plan drastycznej redukcji opłat przesyłowych. W całości rachunku ta część opłaty to 15 do 30% całości.artur-kielbasinski
W Polsce Ujnia wymusi podniesienie opłat przez ETS2, dzięki czemu będą pieniądze na obniżenie opłat w Niemczech i na ratowanie niemieckiej gospodarki.
@NocnikDzienny: U nas jeszcze trzeba porządne pieniądze włożyć w modernizację sieci.
ale podwyzki o 57%
@kanis-sapiens: no prezydent obiecał w ciągu 100 dni
¯\(ツ)/¯
Im więcej samogonu w Niemczech tym więcej syfu w Polsce