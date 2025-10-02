W Krakowie zwalniają na potęgę. Masowe redukcje etatów
Mieszkańcy Krakowa z niepokojem obserwują sytuację na rynku pracy. Największe firmy w mieście zapowiadają masowe zwolnienia, które mogą dotknąć nawet 1500 osób.Bobito
Komentarze (65)
- czy ten trend jest od wczoraj?
- czy te wszystkie etatu tu przyjechały bo korpo kocha Polakow? Czy bo bylo dobrze i tanio i made in UE?
- skoro nie jest juz tanio, to skad zdziwienie?
- czy słyszałeś dla równowagi o nowych otwarciach czy innych masowych rekrutacjach?
Tak więc te problemy przy tym co nas czeka dalej to pierdniecie i nie ma mowy o kontynuowaniu rozwoju ciągle a dla korpo liczy sie wyłącznie, zeby kolejny kwartał byl na + dowolnym kosztem. Jesli oznacza to w-------e
No nie jest, mamy też problemy 20 największych gospodarek świata- nie można mieć wszystkiego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Walnijcie się w głowę, dziennikarzuchy.
Fala zwolnień w korpo dopiero przybywa do Polski, a Kraków jest co jak co centrum outsourcingu
W dzisiejszych czasach lepiej być lekarzem, mechanikiem, budowlańcem lub fryzjerem.
I dlaczego miałbym płacić ekspertom od technologii, skoro średniaki ze wsparciem AI są (zazwyczaj) równie dobrzy?
@nigihayami32: sugerujesz, że są tylko i wyłącznie na garnuszku "szlachty" z IT? xD