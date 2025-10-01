Spojler alert: w każdym kraju to tak działa że górny decyl ma więcej dzieci, zależy to zarowno społeczności Masajow, biednej Albanii jak i USA.



I nie ma to nic wspólnego z obiektywną zamożnością, tę nadwyżkę dzieci ma wódz wioski w chatce z gówna jak i Elon Musk.

Zupełnie nie jest to recepta na dzietność bo nie chodzi o to ile faktycznie masz, tylko o pozycje w hierarchii spolecznej