Biedacy są winni niskiej dzietności w Szwecji
Badania Statistics Sweden (taki szwedzki GUS) pokazują, że najlepiej zarabiające 25% Szwedów wychowuje średnio 2.3 dzieci, a najgorzej zarabiające 25% zaledwie 0.8 dziecka. Badanie tyczy się wyłącznie Szwedów urodzonych w Szwecji (czyli z wyłączeniem imigrantów pierwszego pokolenia).user42
Owszem, biedniej też się da, ale kosztem bardzo dużych wyrzeczeń np. mieszkanie u rodziców, braku wycieczek, redukcja konsumpcji itp., a w obecnych czas mało kto jest na to gotowy musi być inna silna motywacja.
Szwecja trochę się tutaj wyłamuje bo w innych krajach np. USA wygląda to tak:
W środku średniacy czyli dwie osoby zasuwają na niezły dochód, a to skutkuje... brakiem dzieci najczęściej.
Z prawej bogaci, którzy mają status i kobieta może nie pracować, rodzić i zajmować się dziećmi / domem.
2010 - 2018, jest w opisie.
I nie ma to nic wspólnego z obiektywną zamożnością, tę nadwyżkę dzieci ma wódz wioski w chatce z gówna jak i Elon Musk.
Zupełnie nie jest to recepta na dzietność bo nie chodzi o to ile faktycznie masz, tylko o pozycje w hierarchii spolecznej
@thorgoth: tylko że nie mówimy tu o decylu, a o top 25% i top 50% (bo te grupy w Szwecji mają dzietność około zastępowalności). To nie są żadni bogacze
Chociaż o ile pamiętam to męska szlachta jak i królowie często zostawiali bękarty jak mieli w sobie dużo chuci.
Ale te dzieci nie miały żadnych praw i były po prostu dalej chłopstwem.
Już prędzej zostaniemy niewolnikami robiącymi sztuczki cyrkowe.
@Manah: to pewnie w jakimś stopniu korelacja z miejscem zamieszkania (mieszkańcy wsi częśćiej są konserwatywni)
imo jeszcze warunkiem podniesienie się dzietności jest wynalezienie sztucznych macic, bo nawet kobiety które chciały mieć 2/3 dzieci dziś często rezygnują po traumatycznej ciąży, porodzie
Jak kogoś nie stać, to nie robi sobie dzieci. Oczywiście są odstępstwa od tej reguły.
I nie trzeba Szwecji brać jako przykładu, bo tak samo jest w Polsce.
Oczywiście że tak, bo reszta jest już bogaczami socjalnymi i mnożo się jak króliki :)