Za niedługo w tym faszystowskim kołchozie - nawet jak człowiek będzie chciał zbudować kojec dla psa to będzie to musiał zgłaszać jako altanę albo hotel :D



No przynajmniej dopóki te spier*ny z KO nie zajmą się regulowaniem minimalnej powierzchni doniczek dla kwiatków. Coś mi mówi że finalnym efektem działań polityków będzie budowanie kojców jako mieszkań bo będzie ograniczenie do 15m2 dla dobra planety. A jak będziesz chciał mieszkać normalnie to będziesz musiał Pokaż całość