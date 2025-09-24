Kojce dla psów będę musiały być większe od mikrokawalerek
Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Ochrony Zwierząt przegłosowała projekt ustawy zakazujący trzymania psów na uwięzi. Nowe przepisy wprowadzają minimalne wymiary kojców dla psów oraz obowiązek codziennych spacerów. Kojec dla dużego psa będzie wkrótce musiał być większy niż niektóre kawalerki w centracPKB24_PL
Jak oni planują to weryfikować? XD I co na przykład z psami spuszczanymi z łańcucha na całą noc? Bo te wytyczne brzmią jakby spisał je ktoś kto nigdy nie wyjechał poza Jagodno XD
A psy siedzące w 20 metrowym mieszkaniu w blokach od rana do wieczora im nie przeszkadzają bo mogliby obrazić swój durny elektorat z dużych miast.
No przynajmniej dopóki te spier*ny z KO nie zajmą się regulowaniem minimalnej powierzchni doniczek dla kwiatków. Coś mi mówi że finalnym efektem działań polityków będzie budowanie kojców jako mieszkań bo będzie ograniczenie do 15m2 dla dobra planety. A jak będziesz chciał mieszkać normalnie to będziesz musiał
Natomiast jeśli ktoś chce psa do domu, to żadnych ograniczeń
@Omenu: O to, to! Pies to pies. Ma swoje potrzeby i instynkty, które Julki często ignorują. Bo przecież kupują im psie ubranka i regularnie wrzucają jego zdjęcia na Insta. Jakby Azor dawał o to j*banie XD One robią to tylko i wyłącznie dla siebie a ich prawdziwe potrzeby zaniedbują i na przykład zostawiają kundla z