Królowa parkowania
Pani przyjechała na wezwanie do Straży Miejskiej, żeby odebrać mandat i... zaparkowała na zakazie. Rozmowa nie byłaby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie zdalne groźby mężczyzny znajdującego się po drugiej stronie ekranu telefonu. Oczywiście zgłoszona!skeeto666
Komentarze (75)
- Typiara pojechała na straż Miejską aby odebrać i zapłacić za wcześniejszy mandat
- Zaparkowała niezgodnie z przepisami i dostała kolejny nowy mandat za który musi zapłacić
- PERPETUM MOBILE
- KRAJ JEST W KU*WE BOGATY xDDD
@Vraagno: raczej perpetuum debile ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Mordy powinny być widoczne, aby każdy obywatel miał na uwadze że może takich spotkać na ulicy.
@rzeznia22: to jacy ludzie są samolubni i pozbawieni empatii jest dla mnie czasem szokujące. Kiedyś się w-------m na motorku bo była dziura w drodze i odruchowo zahamowałem przednim jak mnie podbiło. Jak wstawałem z gleby podjechał facet samochodem, opuścił szybę i się k#rwa pyta o drogę, jak gdzieś tam dojechać... ლ(ಠ_ಠ ლ)
A fakt, że wszystko dzieje się pod jednostką SM to
@panDocent: Albo w drugą stronę i zlikwidować ten zakaz. Ewentualnie wydzielić parking dla petentów SM. Każdy kij ma dwa końce...
@panDocent: To jest chyba bardziej kwestia przykazu z góry dla SM i Policji żeby się tego nie czepiać bo to cenne głosy w wyborach samorządowych.