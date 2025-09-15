Dr Brunet o pacjencie, który płaci 250 zł za wizytę i tylko marnuje czas doktora
Gdy przychodzi do mnie 20-latek i z kartek odczytuje przez prawie pół godziny kwiecisty tekst o tym, co mu dolega, od stóp do głów, opisując ze szczegółami każdą bolączkę, to aż człowiek chciałby pogratulować mu tak wielkiego talentu literackiego w tak młodym wieku.Mneo
Komentarze (80)
@Ilahinefes: I jeszcze dodaj, że w kontekście ma całą Twoją historię, jak reagowałeś na leczenie, co i kiedy przechodziłeś. Dodatkowo takie systemy będą się uczyć na wszystkich innych pacjentach - będą miały wiedzę o której żaden lekarz nie będzie w stanie posiąść. No i
@kwanty: Owszem. Historię będą znać. I przeanalizują w godzinę tyle podobnych przypadków, ilu lekarz nie przeanalizuje nawet w trzech życiach. Ba; w trzystu.
Ale już co do ceny to taki pewny bym nie był. Zaraz się okaże, że to musi być specjalne certyfikowane AI, a abonament to 100$ miesięcznie w wariancie podstawowym.
@dr_Batman: i za każdą wizytę kasują po kilka stów. To tak jakbyś oddał auto do mechanika, najpierw zapłacił za diagnozę, potem za naprawę, a na końcu za test, czy mechanik dobrze naprawił.
Jakby wszyscy w google opisali opinie to wtedy by się nauczył że lekarz jest dla ludzi a nie ludzie dla lekarza. Proste. Wykop!
@dr_Batman: objawy w wielu narządach jednocześnie to typowa cecha MCAS o którym dzbany lekarze się w ogóle nie uczą a uważają się za najmądrzejszych na świecie
W odpowiedzi dostał coś w stylu "nie wiem jakie pan studia kończył ale taka natura gazów, że idą do góry", powiedział, że wtedy gdyby nie to że mu ręce opadły i
@hakunnin: albo lepiej - 'pokaż PITa' ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pamiętam jednego lekarza, co kandydował na polityka i jakie było jego obrzucenie jak musiał wyspowiadać się publicznie z jego zarobków i mienia xd