Odwet miasta po nielegalnej wycince. "To ostrzeżenie"
Krakowscy urzędnicy chcą zakazać zabudowy na działce, którą ponad rok wcześniej sprzedali deweloperowi. Urząd miasta proponuje, by powstał tam ogólnodostępny park. To reakcja na wykarczowanie zieleni - zdaniem magistratu część drzew wycięto nielegalnie.Jailer
Komentarze
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,32220207,deweloper-ktory-nielegalnie-zalewa-las-w-markach-mial-zostac.html
@AlbertWesker: Szczerze? Już lepiej wydać te pieniądze na pakiet Wykop+ i Mikroblog+. Ciągle nie ma to szczególnie wielkiego sensu ale jednak większy.
Dobrze, bardzo dobrze. Tylko dlaczego wcześniej tak nie było? Skąd ta nagła zmiana wajchy? Nie poleciały odpowiednie znajomości i przelewy?
Choć znając podejście deweloperów po pewnie mówili, że kilka domków jednorodzinnych chcą wybudować a jak już ziemia była ich to dziwnym zbiegiem okoliczności okazało się, że w szafie mają plan na molocha co akurat by się tam zmieścił.
My wiedzieli, że niemożna wycinać, wycieli bo budujemy koło zamachowe gospodarki a teraz robią nam problemy. Ha tfu, bardzo k---a dobrze z mafią postępuje się w sposób jaki rozumieją
Działka sprzedana, warunki zabudowy były - jak chcą je zmienić - no problem,
ale zapłacą za to sporo więcej niż dostali za działkę.
Temat wycinki to inna sprawa. Są kary odpowiednie za to - proszę karać droga wolna.
Wykopki
Deweloper nielegalnie wyciął drzewa. Teraz miasto zablokuje mu możliwość budowy.
Aaa to o tym zadecyduje sąd ( ͡º ͜ʖ͡º) ...za parę..naście lat ( ͡€ ͜ʖ ͡€). Poza tym ewentualne kary są już wliczane w takie inwestycje.
Ciekawe, czy "miasto" zdąży cokolwiek więcej zrobić w temacie, zanim deweloper wyleje już fundamenty na 3-4 bloki mieszkalne ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ . Widać, że działeczka
No kilka dni temu było na wypoku, że jakiegoś wójta i starostę skazali na bezwzględny pierdel.
Anomalie się dzieją. Nikt nie powie kiedy nadejdzie koniec świata, ale będą znaki.
Jednak w tym przypadku chyba nic z tego nie będzie.
@arch_Kris: Na tym się skupmy.
Na tej działce wybuduje powiedzmy 500 mieszkań. To jest 100k na każde mieszkanie, tylko za ziemię.
Gdzie reszta?
Wykopki by chciały, żeby mieszkanie było prawie za darmo - no więc nie ma szans.