Deweloper nielegalnie wyciął drzewa. Teraz miasto zablokuje mu możliwość budowy.
Do tej pory teren objęty był planem Lema Staw Dąbski i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. W środę, 27 sierpnia, radni miasta Kraków podjęli uchwałę o przystąpieniu do prac nad planem, którego głównym celem jest utworzenie w tym miejscu parku.boboliwo
Pytanie drugie: czy obecnie jest tam mpzp czy nie. Jak jest mpzp i przeznaczenie pod mieszkaniowke to inwestor może sie wybudowac a zmiana mpzp mu lotto.
Jak nie ma mpzp
Żaden. Najprawdopodobniej ustawka z deweloperem. My wam zagrozimy i zmienimy plan, a wy szybko występujecie o pozwolenie na budowę, by zabezpieczyć swoje interesy. A ciemny lud niech wierzy, że walczymy z chciwymi deweloperami.
Uchawalałem takie plany i minimalny czas jaki jest na to potrzebny to rok jak
Czyli 1) należało się będzie odszkodowanie z ustawy o PZP za utratę wartości gruntu - zapłaci pan, pani, a nie mieszkańcy sąsiedniej nieruchomości, którzy na prywatnym chcieli mieć wybieg dla pchlarza