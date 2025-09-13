Ja nie mam zamiaru ani godziny pracować na emeryturze.

W momencie przejścia na emeryturę będę miał 35 lat pracy. Wystarczy, k---a.

Jeśli dożyję, sprzedaję wszystko, pakuję się i spieprzam do Afryki.

Mam już dość tych z-------h, wietrznych, zimnych i deszczowych jesieni oraz chlapowatych i wilgotnych zim.

Tam pierdyknę sobie chatę z basenem nad brzegiem oceanu i będę wygrzewał swoje kościste dupsko.