Emeryci pracują dłużej, aby zyskać wyższe świadczenia. Polska rzeczywistość
To nie przymus, a świadoma decyzja. Jak wynika z sondaży, większość Polaków nie chce podniesienia wieku emerytalnego. A mimo to, wiele osób mimo osiągnięcia uprawnień do przejścia na emeryturę decyduje się nadal pracować. Powód jest prosty - wyższe świadczenia w przyszłości.FXMAG
Komentarze (24)
Jak ktoś ma "siłę" to taka sytuacja jest spoko. Dostajesz emeryturę i jeszcze kilka tysięcy dodatkowo za pracę.
@nawi: tam to nie trzeba, bo "w stanie spoczynku" masz gwarantowany hajs 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatki ( ͡º ͜ʖ͡º)
W przemysle np. Tokarze konwencjonalni, frezerzy czy szlifierze to sami emeryci i ciezko o mlodych w tym fachu.
bo młodzi nie chcą dostać garba za stanie 12h dziennie przy tokarce z czasów jugosławii za 4k netto miesięcznie
W momencie przejścia na emeryturę będę miał 35 lat pracy. Wystarczy, k---a.
Jeśli dożyję, sprzedaję wszystko, pakuję się i spieprzam do Afryki.
Mam już dość tych z-------h, wietrznych, zimnych i deszczowych jesieni oraz chlapowatych i wilgotnych zim.
Tam pierdyknę sobie chatę z basenem nad brzegiem oceanu i będę wygrzewał swoje kościste dupsko.
@cyther: Tyle o sobie wiemy na ile nas sprawdzono. Ludzie w wieku dwudziestu kilku lat, przysięgają na cokolwiek, że nigdy dzieci. Kilka lat później są najlepszymi rodzicami. Na pytanie:
- pamiętasz co mówiłeś kilka lat temu?
- A to człowiek różne rzeczy mówi, różne plany ma.
Stawiam dolary przeciwko orzechom, że zostaniesz w PL.
@CybernetycznyMozgKorwina: Idąc logiką wykluczeń to powinni wywalić z systemu połowę polaków szczególnie tych co ich kariera w większości przypadała na PRL bo są pasożytami systemu.