Nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania?!"
Kolej jeździła w tym miejscu zanim powstało osiedle. Wiadomo było, że taka lokalizacja może być uciążliwa. Teraz chcą aby pociągi jeździły prędkością 20kmhmlesz
1. Kup mieszkanie obok uciążliwego czynnika (droga, tory kolejowe, lotnisko, wysypisko śmieci zakład produkcyjny, produkcja rolnicza etc.), bo jest tanio, a przynajmniej dużo taniej niż wszędzie w okół
2. Po wprowadzeniu od razu zacznij protestować przeciwko czynnikowi obok którego kupiłeś mieszkanie i który sprawił, że to mieszanie było dużo tańsze...
Reasumując... skoro mieszkańcy "mają już dość" to niech się wyprowadzą na wieś... ¯\(ツ)/¯
A w jaki sposób urzędnik może nie pozwolić budować na prywatnej działce leżącej obok torów?
Ale dla nich, Al. Jerozolimskie czy Łopuszańska to aleja ciszy i spokoju.
Jak nie dopilnowaliod dewelopera budowy ekranów to teraz niech sobie między sobą zrzutkę zrobią.
@pafcio80: najgorsze, że my na to pozwalamy legislacyjne. Sam kupiłem coś 500m od torów rok temu i w życiu bym nie wpadł na pomysł żeby protestować. Przecież to pod Warszawą największa zaleta. Tak, 500m od torów słychać jak trąbi jadąc przez pobliski przejazd.
Ale niektórzy ludzie to kretyni. Jak pozwolisz im wygrać to
A swoją drogą to dlaczego nie zamontują ekranów dźwiękoszczelnych? Wytłumią dźwięk przejazdu a i ludzie przestaną przełazić przez tory i nie trzeba będzie nadawać Rp1.
@smk666: RP 1 na bank wszyscy by ogarnęli.
Cwaniaki kupowali działki "bo taniej" a teraz łolaboga, samoloty latajo, szklanki w domu trzęso.