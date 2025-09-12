Kolejny miejski radny chce podwyższenia podatku od nieruchomości!
Po tym, jak Katowice zdecydowały się na blisko trzydziestokrotne podwyższenie podatku od nieruchomości dla deweloperów, kolejne samorządy idą w ich ślady. Taki krok rozważany jest także w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Kielcach, gdzie z inicjatywą wystąpił miejski radny Marcin Stępniewski.FXMAG
Komentarze (17)
najlepsze
Zamiast usprawnić prawo
@bossssob: Shalom. Aleś mi Pan przypomniał, Panie Zielonka. Aż się zagotowałem.
Faktycznie z tym należałoby, podobnie jak z alimentami i tysiącem innych rzeczy, zrobić porządek na wczoraj.
na wykopie jest masa debili którzy serio wierzą że podatki obniżają ceny XD
Poza tym z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że zajęcie na działalność nie może być interpretowane jako tożsame z "posiadaniem przez przedsiębiorcę".
To powinna być zmiana ustawowa i to dotycząca wszelkich pustostanów.
Kazik
