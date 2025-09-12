Moim zdaniem to nie obroni się w sądzie. Choćby ze względu na zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Poza tym z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że zajęcie na działalność nie może być interpretowane jako tożsame z "posiadaniem przez przedsiębiorcę".

To powinna być zmiana ustawowa i to dotycząca wszelkich pustostanów.