Zamiast w domu, była na pogrzebie męża. Pracodawca wstrzymał wypłatę chorobowego
Filozofia działania ZUS-u jest trudna do zaakceptowania. Bywa, że decyzje są wydawane nie dlatego, że precyzyjnie ustaloelsajko
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Filozofia działania ZUS-u jest trudna do zaakceptowania. Bywa, że decyzje są wydawane nie dlatego, że precyzyjnie ustaloelsajko
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (39)
najlepsze
ale gdyby nie takie akcje i kontrole to masa polactwa siedziala by na L4 cale zycie
jasne, przykro ze ktos sie "zlapal" ale z drugiej strony, sedziowie i zus powinni juz dawno ogarnac jej sprawe ktora jest absurdalna
nagrac hisotrie takich spraw, policzyc kosz dla budzetu panstwa policzyc bilans zysków i strat, To samo zrobic w ocenie obywatele, czy to jedno razowy incydent, czy nie, i na tej podstawie kontrolowac, dodatkowo tez kontrolowac statystycznie raz na jakiś czas.
A oraz by nie było tak bez sensownie, dać opcje pośrednio, np. w ramach wyjatkowych okolicznosci, ukarac w sposob ograniczony, i np. nie
Zus mi przysłał straszące pismo domagając sie udokumentowania że to nie jest fikcyjne zatrudnienie, chcieli z 15 różnych rzeczy żeby im dostarczyć, oczywiście osobiście do siedziby nie żadne tam emaile
było to kuriozalne o tyle że gość pracował bez dnia przerwy, w jednej firmie kończył prace 31 grudnia, u nas zaczynał 1 stycznia, więc nie ma mowy że to
@Fomalhaut: kwestionowanie zatrudnienia powinno mieć ustawowy termin dla zus, po nim nie powinno być prawa do weryfikacji.
EDIT: aa dobra widzę, treść płatna. Także tak czy siak zasłużony zakop