Uwolnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości z pozytywną opinią komisji
Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała zniesienie obowiązku płatności za udostępnianie danych z RCN. Posłowie PiS głosowali przeciw.ossprime
Komentarze (18)
najlepsze
Co się dziwić skoro wprowadzili patologię na rynku kredytem 2%
@mocarnyknur: Wykopki na głównej przekonują że wyciągnęli wnioski i dobry ziomek pis już zna absolutnie podstawowe mechanizmy rynku, bo wcześniej nie znali (ʘ‿ʘ)
Pis nawet w opozycji i z dzietnością 1.0 nie może się powstrzymać przed próbą ratowania portfeli deweloperów i rentierów.
Koalicja nie wprowadza dopłat, Paszyk jest pośmiewiskiem, ujawnia ceny ofertowe i działa celem uwolnienia transakcyjnych, nawet katastrat na nte mieszkanie pojawił się w dyskusji.
Wykopki na głównej:
https://x.com/PrzemekGoldmann/status/1965375500060348830
Darmowy dostęp promują budowlańcy co się przestraszyli, że Deweloperuch.pl kupi i profesjonalnie udostępni za darmo.
Teraz jeszcze trzeba sprawić, żeby Geoportal - tak jak kiedyś - pokazywał numer księgi wieczystej działki
- a nie żeby co kilka miesięcy fingować wyciek danych, by rzymiańskie spółki na Bahamach czy Delaware mogły sobie za darmo zaktualizować bazę i oferować dostęp do numeru księgi za 39,99zł od jednego odkrycia.